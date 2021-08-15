 

“Королева”, “Богиня”. Звезда “Великолепного века” снялась в новой фотосессии

15.08.2021, 18:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актриса не стала никак комментировать опубликованные фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Прекрасно”, – прокомментировал syed_hussaini__300326.

“Королева”, – добавила queenxanne.boleynx.

“Богиня”, – написала rada._.spitska.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака ее матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / “Молю бога, чтобы они поскорее пошли в свой дом”. Нина Матвиенко рассказала о взаимоотношениях с дочерью

27.06 / Глава девелоперской компании найден мертвым в офисе в Москве

28.03 / Полиция отпустила избирателя, сфотографировавшего на довыборах бюллетень – “Опора”

18.12 / Кирилл Тимошенко: Папа стал депутатом Днепропетровского облсовета от “Слуги народа”. Я его не лоббировал

27.11 / В Верховной Раде озвучили договоренности для выхода из конституционного кризиса. Глава НАПК назвал их “имитацией”

03.04 / В районе Шумов погиб украинский военный

26.09 / В сети появилось видео с последними секундами полета Ан-26 перед крушением в Чугуеве

10.06 / В Германии 12-летний мальчик нашел в лесу меч XVI века

19.07 / Рособоронэкспорт заключил контракты на 5 млрд долларов

20.07 / Иран захотел приобрести у РФ новейшее вооружение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика