 

В Китае создали стеклообразный материал, в 1,5 раза превышающий прочность алмаза

15.08.2021, 18:12, Разное
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Китайские специалисты из Университета Яншань создали стеклообразный материал, прочность которого в 1,5 раз превзошла алмаз. Результаты исследований были опубликованы в местном издании.
Разработка была названа AM-III. В процессе опытов специалисты определили, что прочность сырья достигла отметки в 113 гигапаскалей (Гпа). Исследователи уточнили, что у алмазов, добытых в природной среде, этот параметр колеблется от 70 до 150 Гпа.

«По нашим данным можно сделать вывод, что AM-III идентичный по параметрам с алмазом и в несколько раз прочнее других материалов», – отметили разработчики.

В новом научном эксперименте исследователи дробили и смешивали фуллерены. Это делалось для определения показателей прочности. После субстанцию подвергли давлению и нагрели до 1,2 тыс. градусов, далее ее охладили. Экспериментальным образом удалось доказать, что разработка будет пользоваться спросом с практической точки зрения.

Источник: potokmedia.ru



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