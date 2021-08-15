 

Оскорбление России повлекло неожиданные последствия для Литвы

15.08.2021, 18:12, Разное
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Недавнее оскорбление РФ повлекло для Литвы неожиданные последствия. Об этом сообщили, изучив ситуацию, эксперты китайского издания NetEase.
Недавно власти Литвы оскорбили Российскую Федерацию, безосновательно обвинив в нарушении прав человека. Причиной тому стало законное устранение беспорядков на улицах, которое Запад уже традиционно осудил. Боле того, попытки навести порядок на улицах российских городов сравнили со сталинскими временами. Сейчас Вильнюс получил своеобразный ответ, 10 августа в прибалтийской республике прошли массовые выступления граждан против очередного ужесточения карантинных мер, вызванных коронавирусом. В ответ на проявление демократии литовское правительство дало добро на применение полицией силы.

При этом президент страны Гитанас Науседа публиковал в соцсетях свои размышления, что такое демократия. По его мнению, нужно отличать свободу протеста и насилие. Однако такие попытки отвлечь людей от высказывания своего возмущения не нашли поддержки, и народ потребовал отставки правительства.

Обозреватели популярного в КНР издания уверены, что сложившаяся ситуация стала своего рода расплатой за оскорбление России. Применение слезоточивого газа и арест участников протестных движений в Литве привели к тому, что демонстранты начали забрасывать полицию бутылками и камнями. Таким образом, Литва не только получила хороший урок влияния гражданского общества на институты власти, но и показала себя далекой о демократии, применив насилие против своих же граждан.

Источник: politros.com



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