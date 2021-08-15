 

Военный эксперт назвал главные риски для РФ от захвата власти в Афганистане

15.08.2021, 18:12, Разное
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Военный эксперт назвал главные риски для РФ от захвата власти в Афганистане. Москве уже сейчас необходимо учесть три главных проблемы, которые могут возникнуть из-за сложившейся ситуации.
Всего за несколько дней движение «Талибан» (деятельность данной террористической группировки запрещена в РФ Верховным судом) захватило крупные города в Афганистане. Еще вчера эксперты были уверены, что для захвата полной власти в стране боевикам понадобятся считанные недели, но уже сегодня они заявили, что контроль над всей территорией ими уже получен. Российский военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, стоит ли опасаться гражданам РФ дальнейшей эскалации конфликта.

По информации арабского телеканала Al Arabiya, боевики вошли в Кабул сегодня утром. Однако это не повлекло штурм, вместо этого они начали переговоры с официальным правительством. Далее произошла отставка лидера Афганистана Ашрафа Гани, а власть передадут исламистам мирным путем. При этом американская сторона продемонстрировала слабость и отсутствие со своей стороны настоящего контроля в регионе.

Такая ситуация для РФ может иметь последствия в виде перемещения гражданского противостояния ближе к ее границам. Главными зонами для беспокойства являются Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан, однако есть опасность и влияния на непосредственно территорию РФ. Второй проблемой может стать трафик наркотических средств, который напрямую приблизится к рубежам России. Также возможна активизация террористических группировок.

Источник: inforeactor.ru



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