 

Президент Афганистана ушел в отставку

15.08.2021, 17:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

Как рассказал источник РИА «Новости», Гани объяснил решение тем, что «боевые действия в Кабуле невозможны».

Эту информацию подтвердил глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла. В видеообращении в Facebook он также призвал афганцев соблюдать спокойствие, а афганские силы – обеспечить безопасность.

Ранее телеканал Tolo News сообщил, что Гани покинул страну.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия. 

Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.



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