Госдеп заявил о достижении США целей в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели.

«США находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели», – приводит его слова ТАСС. Он заявил, что «это просто не в наших интересах» оставаться в Афганистане.

Блинкен рассказал, что Вашингтон предупредил «Талибан» (запрещено в России), что будет дан «быстрый и решительный ответ», если боевики помешают действиям американского персонала. Также он рассказал, что американский посольский комплекс в Кабуле переводят в аэропорт.

«Сотрудники посольства в Кабуле уезжают, их переводят в аэропорт», – отметил он.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.

Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.