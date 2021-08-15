“Должен поступить вопреки давлению”. Белковский считает, что Путин и Навальный – похожи

Речь об этом зашла при обсуждении возвращения Навального из Германии в январе после лечения от отравления “Новичком”.

“Стратегически понятно, что он вернулся именно для того, чтобы оказаться в тюрьме. И он прекрасно понимал, что его посадят. Кардинальных иллюзий на эту тему у него не было и быть не могло. Это решение он принимал, конечно, только сам, и никто не мог его развести и обмануть в этом вопросе, поскольку все такого уровня и масштаба решения Алексей Анатольевич принимает только сам – опять же, исходя из его психотипа. Напротив, назойливые уговоры не возвращаться, которые, безусловно, исходили со стороны подавляющего большинства его близких, знакомых и представителей окружения, только подтолкнули его к правильности плана вернуться”, – сказал Белковский.

По его словам, когда на Навального начинают давить, “он должен поступить наоборот, вопреки давлению”.

“Здесь они похожи с Владимиром Владимировичем Путиным, хотя их психотипы и жизненные миссии, конечно, кардинально различны. Алексей Анатольевич Навальный архетипический Лев, это человек экспансии. Для Владимира Владимировича Путина архетипического Вола (Буйвола) главное – это оборона. Поэтому один преуспевает в наступательных стратегиях, другой – в оборонительных”, – объяснил Белковский.

Контекст:

Навальный находится в колонии во Владимирской области. В январе после возвращения из Германии, где он лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок” (Навальный считает, что имело место покушение, организованное ФСБ по приказу Путина), его арестовали по делу “Ив Роше”. В рамках этого дела он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, в рамках этого дела политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

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