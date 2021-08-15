Президент Афганистана подал в отставку и вылетел из страны – СМИ

Согласно источникам, вместе с ним покинули страну и его ближайшие помощники.

О том, что президент Афганистана подал в отставку и вылетел из страны, информирует также таджикская медиагруппа “Азия плюс” со ссылкой на Саджада Нуристани, чиновника в афганском правительстве.

Сообщается, что Гани вылетел в Таджикистан, откуда намерен отправиться в третью страну, какую – пока неизвестно.

По словам Нуристани, Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Подтверждений этой информации из других источников пока нет.

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф и начали подходить к окрестностям Кабула. Они заявляли, что у них нет намерений “брать его силой”.

15 августа глава МВД Афганистана Сатар Мирзаквал заявил, что Кабул мирно передадут “Талибану”.

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