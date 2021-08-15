“Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть”. Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Я во Львове, а фото одесские. Замечательный отдых. И еще я первый раз стала воспринимать Одессу как курортный город, кстати. Назад, в прошлое. Не совсем пошлое. Фото by Эдгар Каминский”, – подписала она снимки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Эти снимки спровоцировали новую волну комментариев на тему воссоединения пары.
“Такие фото может делать только тот, кто не может вас забыть”, – написала aoi2505.
“Пара вы с Эдгаром от Бога. Жаль, что развелись… Может быть, и сойдетесь снова”, – прокомментировал denisdenis4584.
Контекст:
Слава Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.
Каминская в июне 2021 года заявила, что у нее есть отношения с мужчиной, имени которого называть не стала.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет