 

“Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть”. Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом

15.08.2021, 17:22, Новости дня
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“Я во Львове, а фото одесские. Замечательный отдых. И еще я первый раз стала воспринимать Одессу как курортный город, кстати. Назад, в прошлое. Не совсем пошлое. Фото by Эдгар Каминский”, – подписала она снимки.

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Эти снимки спровоцировали новую волну комментариев на тему воссоединения пары.

“Такие фото может делать только тот, кто не может вас забыть”, – написала aoi2505.

“Пара вы с Эдгаром от Бога. Жаль, что развелись… Может быть, и сойдетесь снова”, – прокомментировал denisdenis4584.

Контекст:

Слава Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.

Каминская в июне 2021 года заявила, что у нее есть отношения с мужчиной, имени которого называть не стала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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