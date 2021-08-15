 

Убит мэр Кривого Рога Константин Павлов – нардеп Рабинович

15.08.2021, 17:22, Новости дня
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“Убит наш товарищ Костя Павлов!” – написал он. 

Депутат также выложил фотографии окровавленного тела с лежащим рядом ружьем, которые “ГОРДОН” не публикует по этическим соображениям. 

Рабинович добавил, что не верит в предварительную версию о самоубийстве Павлова, появившуюся в СМИ. “Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселым, рассказывал о своих планах”, – подчеркнул он.

“Константин Павлов, мэр Кривого Рога от ОПЗЖ найден мертвым. Огнестрельное ранение в голову. Соболезную родным и близким”, – написал также генеральный продюсер телеканала “112 Украина”, экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский.

Позднее он уточнил, что это “информация, которая была. Уже говорят, что в область груди”. 

Издание “0564” сообщает, что погибшего нашли на веранде его собственного дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Там сейчас находятся сотрудники полиции и СБУ, дом огражден. К дому мэра подъехал первый заместитель мэра Константин Беликов, а также бывший городской голова Юрий Вилкул. 

Фото: 0564.ua

Экс-нардеп Андрей Гальченко, также находящийся у места происшествия, подтвердил изданию гибель мэра. “Пока ничего не ясно. Но факт, к сожалению, есть”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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