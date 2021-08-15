Израильский политэксперт назвал Украину «карикатурой на государство»

Яков Кедми раскритиковал позицию официального Киева, назвав Украину «карикатурой на государство». Процессы, происходящие в ней, напоминают израильскому политэксперту пародию.

Известный эксперт Яков Кедми принял участие в записи программы донецкого телеканала «Юнион». В ее эфире израильский военно-политический эксперт высказал поддержку непризнанным республикам ДНР и ЛНР, а также раскритиковал официальный Киев. По его мнению, новые власти довели страну до крайней точки, и сейчас она представляет собой только «карикатуру на государство». Причиной такой оценки Кедми назвал попытки Владимира Зеленского и его команды изображать тех, кем они на деле не являются. Точно также и сама Украина не соответствует тому, какой ее хотят видеть представить власти.

Возмущение у израильского аналитика вызвали недавние заявления Зеленского относительно судьбы Донбасса. Шестой президент уверен, что регион никогда не станет частью Российской Федерации. Кроме того, лидер Украины посоветовал всем гражданам, любящим РФ, покинуть территорию. Судьбу региона Зеленский также видит бесперспективной, заявляя, что здесь никогда не будет цивилизации.

Однако на деле все попытки выдать себя за сильную страну с серьезными структурами оказываются безуспешными. Сама Украина, как и ее президент, превратились, по мнению Кедми, в что-то комическое и не воспринимаются на международном уровне. Происходящие в ней процессы больше похожи на пародию необходимых мер, не имея ничего общего с настоящей наукой, политикой или хозяйством.

Источник: inforeactor.ru