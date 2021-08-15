 

Специалисты рассказали о привычке, увеличивающей шансы на долголетие

15.08.2021, 17:20, Разное
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Длительность жизни людей во многом обусловлена рационом человека, его жизнью и наличием болезней, но именно на долголетие оказывают влияние разные рутины и занятия. Работу опубликовали в PLOS Medicine.
Известно, что физическая активность и правильное питание снижают риски многих болезней. Но есть и другие особенности жизни, способствующие долголетию, одной из них являются социальные отношения. Число и качество социальных взаимоотношений между людьми связывают с психическим здоровьем, с болезнями и смертью. Для оценки влияния социальных отношений на жизнь, исследователи проводили метааналитический обзор.

Эксперты хотели выяснить степень, в которой социальные взаимоотношения оказывают влияние на риски смерти, какие моменты социальных взаимодействий считаются прогнозируемыми и какие причины снижают риски. Они извлекли информацию по разным характеристикам испытуемых, включая причины смерти, стартовое положение здоровья и ранее имеющиеся проблемы здоровья, а также по характеру опыта, включая длительность наблюдений и тип оценивания социальных взаимоотношений.

Полагаясь на 148 исследований, специалисты заявляют, что возможность выживания добровольцев, имеющих прочные социальные взаимоотношения, увеличивается на 50%. Выводы оставались стабильными по полу, возрасту, здоровью, причине смерти и периоде следующих наблюдений. Хоть тяжело измерять социальную изоляцию и одиночество, существуют неоспоримые свидетельства того, что взрослые 50 лет и старше, которые социально изолированы или одиноки, подвергаются рискам для их здоровья.

Источник: www.medikforum.ru



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