Эксперты рассказали, стоит ли покупать автомобиль в разгар дефицита 2021 года

Эксперты российского рынка транспортных средств рассказали о том, стоит ли спешить покупать автомобиль в разгар дефицита 2021 года. Решение о приобретении должно быть взвешенным и учитывать целый ряд факторов.

Нынешняя ситуация с автомобилями в РФ отличается недостаточным количеством машин на рынке по сравнению со спросом на них. Как отмечают эксперты, дефицит и далее растет, и в ближайшее время улучшения ситуации ждать не стоит. Сейчас очереди на приобретение транспортного средства в стране только увеличиваются, однако стоит ли действительно спешить совершить вожделенную покупку, рассказали в группе интернет-продаж дирекции развития реализации ГК «Бизнес Кар».

Как разъяснил руководитель подразделения Андрей Творогов, несмотря на рост цен, спада спроса на машины не ожидается. Дефицит, возникший год назад, продолжается уже не из-за страха за курс валюты, а из-за нехватки полупроводников и других комплектующих. Поэтому, как пояснил директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников, ситуация улучшится только в следующем году, и то при улучшении ситуации с коронавирусом.

При этом за время ожидания автомобиля, которое составляет сейчас порядка 2-3 месяцев, его ценник может вырасти на 12%. Следует учесть и такой фактор, как вероятную поломку имеющейся машины, из-за чего отложенные на покупку средства придется потратить на ремонт. Поэтому машину покупать стоит после учета всех обстоятельств.

Источник: rg.ru