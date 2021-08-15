Политолог Михеев о встрече Путина и Меркель: Крым обсуждаться не будет

В политологической среде активно обсуждают визит Меркель в Россию, который намечен на 20 августа. По имеющимся данным, во время переговоров канцлера Германии с Владимиром Путиным планируется поднять вопрос о перспективах двустороннего сотрудничества в различных областях.

Политолог Сергей Михеев убежден, что приезд Меркель в Россию носит сугубо символический характер. Специалист отметил, что карьера канцлера Германии близится к своему завершению.

Михеев заверил, что не стоит ожидать от встречи достижения каких-либо договоренностей. К спектру вопросов, которые будут затронуты, можно отнести “Северный поток-2” и ситуацию на Донбассе, отметил он.

Несмотря на то, что Меркель пока имеет солидное влияние на мировую политику, вопрос Крыма поднят не будет. Михеев подчеркнул, что статус полуострова российские власти ни с кем не обсуждают.

Стоит отметить, что Меркель покинет пост канцлера Германии уже в текущем году. После отставки она будет получать пенсию в размере 15 тысяч евро. Свою действующую должность Меркель заняла в 2005 году.