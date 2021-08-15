В России разрешат создавать рабочие места без выплаты заработной платы

На прошедшем в министерстве труда и социальной защиты заседании глава ведомства Антон Котяков предложил комплекс мер, который призван покончить с массовой безработицей. Для этого министр предложил создавать рабочие места без начисления заработной платы.

«Работа – это не просто какие-то услуги, оказываемые за деньги. Это, прежде всего, самореализация гражданина, процесс, когда он ощущает себя востребованным, полезным для общества. Кроме того, резкое увеличение количества рабочих мест помогает решить проблему оттока кадров из сёл и небольших райцентров, проблемы алкоголизма и протестных настроений», – заявил Котяков.

Поддержал инициативу министра и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он предложил включить предложение в народную программу партии на выборах.

«Я регулярно общаюсь с людьми на местах и изучаю их обращения в общественную приёмную партии. Никто не жалуется на низкую зарплату, зато много жалоб именно на нехватку рабочих мест, особенно если речь идёт о малых и средних населённых пунктах. Российский народ любит работать на протяжении столетий и идейный момент в этом играет большую роль нежели желание обогатиться. Возьмём на практике, есть условное сельхозпредприятие, но оно имеет возможность выплачивать заработную плату 100 рабочим, соответственно, столько там имеется вакансий, а в селе живёт тысяча человек или две. Не спиваться же им или сидеть на шее у государства. Если работодателю разрешить использовать их труд бесплатно, всем найдётся дело, а им можно, например, заплатить продукцией. И все удовлетворены», – заметил Турчак.

Помимо таких рабочих мест, будет реформирована и сфера занятости. В частности, трудоустроенные на работу без материального поощрения граждане будут сняты с учёта, а выплата им пособия по безработице будет прекращена в связи с обретением рабочего места. Закон планируют внести на рассмотрение депутатов Госдумы уже в новом созыве парламента.

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