В мире: Что означает победа «Талибана» в Афганистане

Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой «Талибана». В воскресенье боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Почему столь стремительно пали брошенные американцами местные власти, и чего можно ожидать от нового правления «Талибана»?

В воскресенье боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» со всех направлений окружили и вошли в столицу Афганистана Кабул, окончательно захватив власть в стране. Штурмом или взятием города это назвать было сложно. Если не считать нескольких перестрелок с верными правительству военными в северных и южных районах Кабула, падение законного режима президента Ашрафа Гани Ахмадзая (которого до недавнего времени поддерживали штыки американского контингента) произошло безболезненно.

Делегация боевиков прибыла во дворец президента Гани, и начала переговоры фактически о капитуляции кабульского правительства. Сдача власти движению «Талибан», которое в РФ и многих других странах признано террористическим, проходила под контролем американцев. Как сообщила иранская газета Tehran Times, американские военные сменили афганскую охрану президентского дворца в момент переговоров. У дворца стоят в ожидании три вертолета ВВС США – по всей видимости, на случай спешного бегства Гани из страны.

Американских дипломатов и других сотрудников посольства США в Кабуле эвакуировали в последний момент при первых известиях о входе талибов в город. Сейчас в Афганистане и за его пределами с сарказмом вспоминают заявление, которое в июле сделал президент США Джо Байден: «Ни при каких обстоятельствах вы не станете свидетелями сцен, когда людей будут эвакуировать с крыши посольства Соединенных Штатов в Афганистане». Не прошло и нескольких недель – и американцев спасали как раз с крыши посольства вертолетами, как в 1975 году из Сайгона.

Последний оплот западного присутствия в стране – аэропорт Кабула, где эвакуацию военных и гражданских прикрывает трехтысячный американский контингент. Как сообщил ТАСС, сюда успела бежать группа высокопоставленных чиновников режима Гани, в том числе советники президента. Войска талибов, которые ранее без боя заняли аэродром Баграм (бывшую базу советских, а затем американских ВВС), окружили гражданский аэропорт, но огонь ни по американцам, ни по скрывающимся «бывшим» не открывают.

— IntelWalrus (@IntelWalrus) August 15, 2021 Обстановку в Кабуле, впрочем, не назовешь нормальной. При первых же известиях о приближении талибов в городе вспыхнула паника. Жители столицы осаждали офисы банков в надежде снять деньги. Панику подогрели перестрелки на окраинах, а затем – известие о том, что талибы взяли штурмом главную городскую тюрьму Пули-Чархи, и освободили тысячи единомышленников. На выезде из Кабула образовались колоссальные пробки из желающих бежать из столицы.

К воскресенью все границы страны оказались под контролем «Талибана» и единственным «окном» остается все тот же кабульский аэропорт. «Ситуацию усугубляет в том, что Кабул наводнили беженцы из провинций, которые заняли талибы. Гостиницы, частные дома, даже школы переполнены беглецами. Все это в совокупности заставило правительство идти на переговоры с талибами», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель российского Центра по изучению современного Афганистана Омар Нессар.

Тем временем, из президентского дворца пришла новость: главой переходного правительства страны объявлен экс-руководитель МВД Ахмад Джалали. Но в Кабуле ожидают, что даже де-юре руководить Афганистаном ему останеся недолго. Как отмечает ТАСС, поползли слухи о том, что из Катара на родину прилетел глава политического крыла «Талибана» мулла Абдель Гани Барадар – ему прочат титул правителя возрожденного «Исламского эмирата Афганистан». Так называлась страна во времена режима талибов 1996-2001 годов.

Талибы, впрочем, опровергают сообщения о возвращении муллы Барадара, обещают создать «инклюзивное правительство» – и вообще, как отмечают наблюдатели, пока что победители ведут себя намного сдержаннее, чем во время первого триумфа в середине 1990-х. Символом первого взятия Кабула талибами в 1996 году стала расправа над экс-лидером просоветского режима Мохаммадом Наджибуллой – боевики ворвались в миссию ООН, где тот скрывался, и публично казнили.

Сейчас от имени «Исламского эмирата Афганистан» всем желающим бежать из страны гарантируют коридор безопасности до аэропорта. Оставшимся чиновникам бывшего режима придется присягнуть на верность эмирату. Талибы заверяют в том, что обеспечат безопасность иностранных дипломатов, в частности посольства РФ в Кабуле. В нашем диппредставительстве подтвердили, что сотрудники вне опасности, эвакуация не требуется. Хотя обстановка в городе остается напряженной, добавили в посольстве.

Талибы уверяют, что больницы и школы продолжат нормальную работу. Более того, в отличие от времен первого режима «Талибана», женщинам даже разрешат получать образование, при условии если те будут закрывать лицо. При этом признаки перемены власти налицо – как сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок, в Кабуле начали закрашивать «харам» – греховные изображения женщин с открытыми лицами.

«Жесткий захват Кабула мог бы спровоцировать немедленную конфронтацию с США, а талибам это не нужно. Со своей стороны, американцы опасаются, что Гани может разделить трагическую судьбу Наджибуллы», – полагает Нессар.

В любом случае, вопреки заявлениям американских президентов, начиная с Джорджа Буша-младшего, операция США и их партнеров по НАТО 2001-14 годов, и последующая военная поддержка кабульского режима завершилась не разгромом «Талибана», а его победой. «В принципе, после стремительного отступления США и союзников из этой страны, к которому более применим термин «бегство», иного развития ситуации вряд ли можно было ожидать. Удивляет разве что стремительность происходящего», – отметил в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Действительно, после того, как в мае было объявлено об окончательном выводе войск США из страны, наступление талибов на районы, удерживавшиеся правительством (в основном, столицы провинций и их ближайшие окрестности) приняло обвальный характер. Только за последние сутки «Талибан» взял под контроль оставшиеся не занятыми центры провинций Балх, Лагман, Пактика и Джелалабад, после чего и взяли Кабул в кольцо.

О том, что дела афганского правительства безнадежны, можно было судить еще раньше, когда в Узбекистан бежал Рашид Дустум – единственный маршал в Афганистане, и фактический хозяин северо-западных и северных регионов страны, отметил полковник в отставке, участник боевых действий в Афганистане Анатолий Матвийчук. «Этнический узбек Дустум и его войска были главной ударной силой «Северного альянса» – противника талибов в 1990-х и начале 2000-х, – напомнил собеседник. – Другой лидер северных народов Ахмад-Шах Масуд давно мертв, ничего подобного «Северному альянсу» нет, и уже некоторое время назад можно было констатировать полное господство «Талибана» над страной».

Матвийчук предполагает – теперь талибы, наученные горьким опытом прошлого правления, попытаются укрепить свою власть, армию, наладить дипломатические отношения с окружающими странами.

«По крайней мере, я не прогнозирую открытого наступления на территории центральноазиатских республик. Но влияние «Талибана» в регионе очень сильно окрепнет»,

– отметил военный эксперт.

Одной из первых задач «Талибана» после занятия Кабула будет выстраивание отношений этого, в большинстве своем пуштунского, движения – с теми народами, которые в свое время составляли основу «Северного альянса»: таджиками, узбеками, хазарейцами и другими этносами севера страны, полагает Матвийчук. «Удастся ли это, пока непонятно. Можно прогнозировать как воссоздание централизованного государства, так и новую гражданскую войну. В любом случае, в местах проживания таджиков и узбеков возможны стычки», – отметил собеседник.

Также не следует забывать, что «Талибан» – неоднородная сила, указал востоковед Нессар. «Есть серьезные различия между политическим крылом, которое представляет катарский политофис движения, и полевыми командирами на местах», – отметил эксперт. По мнению собеседника, политическое руководство «Талибана» действительно может пойти на создание «инклюзивного» или коалиционного правительства, и при этом группы талибов могут остаться не у дел. «Если часть этих радикалов останется недовольной, то повышается риск того, что те, кто остался за бортом, могут присоединится к запрещенным «Исламскому государству» или «Аль-Каиде», – отметил Нессар.

Напомним, что в середине 2000-х талибы, укрепившиеся в регионе Вазиристан на границе Афганистана и Пакистана, взаимодействовали со скрывавшимися там же ячейками «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России).

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью «Интерфаксу» в минувший четверг констатировал: в Афганистане активен региональный филиал ИГ – «Вилайят Хорасан» численностью от 1 тыс. до 1,5 тыс. боевиков. По словам замминистра, руководство этой группировки рассматривает территорию Афганистана в качестве отправной точки для распространения своего влияния на центральноазиатский регион. «В случае, если какие-то группы талибов начнут сотрудничество с террористами, не исключено начало новой американской операции в стране», – полагает Нессар.

По мнению сенатора Косачева, РФ в новой ситуации следует, во-первых, наращивать дипломатические усилия. «Это касается не только союзников по ОДКБ и ЕАЭС, но и всех региональных структур и игроков – Китая, Индии, Пакистана и других. Нужна единая линия поведения при любом из возможных сценариев развития событий в Афганистане», – указал парламентарий.

Второе направление работы – укрепление взаимодействия в рамках блока ОДКБ, подчеркнул Косачев. «Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов», – добавил Косачев. В-третьих, необходимо усилить взаимодействие с США по линии антитеррористической борьбы. Президент Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана, напомнил сенатор Косачев. «Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой», – констатировал парламентарий.

Но главное, по словам Косачева, «возвращать в эту историю ООН». «Формально силы международной коалиции (читай – американцы) находились все это время в Афганистане по мандату ООН, – напомнил сенатор. – Но… американцы делали там что хотели и в соответствии со своим, а не коллективным пониманием миссии. Получили. А вслед за ними, миссию провалившими, получает Афганистан, получает весь мир. Так больше не должно быть».

