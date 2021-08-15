«Отряды Путина» призвали голосовать за КПРФ на выборах в Госдуму

Всероссийская патриотическая организация «Отряды Путина» выпустила видеоролик, в котором призывает всех голосовать за КПРФ на думских выборах в сентябре. Активисты «Отрядов Путина» в своем обращении называют коммунистов единственной оппозиционной партией в стране и ругают «Единую Россию».

«Мы «Отряды Путина» призываем всех россиян проголосовать за КПРФ, за Геннадия Андреевича Зюганова. КПРФ это единственная партия, которая находится в оппозиции к нашей продажной власти! Сняли с выборов Грудинина за то, что он построил коммунизм в отдельно взятом колхозе! Его бывшая жена — проститутка политическая, оклеветала такого хорошего человека по заказу «Единой России». «Единая Россия» это очень плохая партия, это партия Сатаны! Повысили пенсионный возраст, подняли налоги, с народа дерут три шкуры. Когда же это кончится?! Нужно вообще запретить эту проклятую «Единую Россию», а ее лидера расстрелять!», — говорится в заявлении активистов.

«Отряды Путина» планируют записать видеообращение к президенту России с просьбой запретить деятельность «Единой России». Активисты также пообещали провести митинг в поддержку коммунистов.

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