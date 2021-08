Талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы – очевидцы

На записях видно, что заключенные выходят из тюрьмы с вещами.

По состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи, по данным из открытых источников, находилось до 5 тыс. заключенных. Тюрьма известна пытками и казнями после Саурской революции 1978 года, а также во время последовавшей за ней 10-летней Советской войны.

Тюрьму отремонтировали с помощью армии США. С 2007 года военные США переводили в тюрьму часть своих задержанных.

В мае 2020 года президент Афганистана Ашраф Гани заявил об освобождении из Пул-э-Чархи и тюрем в провинциях в общей сложности 2 тыс. заключенных талибов в качестве жеста доброй воли в ответ на объявление “Талибаном” о прекращении огня в честь праздника Курбан-байрам, писало агентство ANI.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф и начали подходить к окрестностям Кабула. Они заявляли, что у них нет намерений “брать его силой”.

15 августа глава МВД Афганистана Сатар Мирзаквал заявил, что Кабул мирно передадут “Талибану”.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

14 августа президент США Джо Байден заявил, что США направят в Афганистан 5 тыс. военных для безопасной эвакуации американского персонала и тех, кто им помогал. Президент США отметил, что он также приказал вооруженным силам и разведывательному сообществу обеспечить противостояние “будущим террористическим угрозам из Афганистана”.

