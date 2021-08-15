 

Украинским фермерам возместят убытки в случае неурожая зерновых культур

15.08.2021, 16:28, Новости дня
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Первый механизм предусматривает возмещение фермерам потерь вследствие повреждения посевов. 

“Если фермер из-за засухи потерял значительную часть посевов озимых или зерновых культур, то он сможет получить государственную поддержку в размере 4700 грн за гектар. Это защитит малых фермеров от непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Программа будет распространяться на хозяйства, которые имеют в обработке до 50 гектаров”, – уточнил глава правительства.

Кабмин также установил механизм предоставления субсидии производителям гречки – до 5 тыс. грн за гектар, но не более чем на 300 гектаров обрабатываемых угодий одним получателем.

“Соответствующая программа призвана увеличить потенциал производства гречки для обеспечения внутреннего потребления, а в перспективе – увеличить экспортный потенциал”, – написал Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/398216311745578

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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