 

Facebook вводит сквозное шифрование для звонков через Messenger

15.08.2021, 16:28, Новости дня
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“Люди ожидают, что их приложения для обмена сообщениями будут безопасными и конфиденциальными, и с этими новыми функциями мы даем им больше контроля над  конфиденциальностью звонков и чатов”, – отметили в сообщении. 

Messenger Facebook получил сквозное шифрование текстовых сообщений в 2016 году, в приложение добавили функцию секретного разговора. Теперь этот режим поддерживают звонки.

В прошлом году соцсеть отметла всплеск использования аудио- и видеозвонками – в день проводилось более 150 млн видеозвонков через Messenger.

В компании отметили, что сквозное шифрование используется приложением WhatsApp, которое также входит в  Facebook. Компания планирует включить сквозное шифрование и для личных сообщений в еще одном своем сервисе – Instagram. 

Контекст:

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным VentureBeat, на апрель 2020 года она насчитывала более 3 млрд активных пользователей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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