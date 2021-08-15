 

“Ликвидировали этого дядю”. На Донбассе боевики убили своего “коллегу”, который пьяным застрелил семь человек – разведка

15.08.2021, 16:28, Новости дня
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О пьяной драке в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса “ДНР” 12 августа, в ходе которой ефрейтор Даниил Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату, разведка сообщала  ранее.

Исходя из телефонных разговоров боевиков “ДНР”, Цуприка нашел и ликвидировал спецназ так называемого “МВД ДНР”. Командование полка, в котором служил Цуприк, уволило его “задним числом” – 9 августа.

Радиоперехват разговора боевиков “ДНР” 13 августа:

– Ну, все, ликвидировали этого дядю.
– На Ленинском, в двухэтажном каком-то красном доме, бывшее КНП какое-то.
– Ну, ликвидировали.
– Ну, я так понимаю, что оттуда вояк убрали. Скорей всего СОБРовцы и скорей всего спецназ МВД, наверное.
– Потому что туда приезжал начальник криминальной полиции генерал-майор, бл…дь. Сейчас скажу, как его, Грошевой. Мой старый знакомый, но я с ним не виделся.
– Я вкратце расспросил, а как его ликвидировали. Чем, я не знаю.
– Не знаю, что нашим будет.
– Ну, увольняли 11-м числом, бл…дь, даже 9-м.
– Но только, как у него оружие пропало. Я не знаю, что командиру за это будет.
– Ну, как бы утрата оружия, бл…дь.

ГУР Минобороны Украины опубликовало еще один радиоперехват разговора боевиков 9-го отдельного мотострелкового полка “ДНР” 13 августа, в котором один из участников инструктирует другого “не говорить по трубке них…я”, потому что его более ранние разговоры с предупреждениями о Цуприке уже слиты в интернет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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