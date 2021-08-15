 

Онкологи назвали главные признаки одного из самых смертоносных видов рака

15.08.2021, 16:26, Разное
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Врачи из Американского онкологического общества назвали главные признаки одного из самых смертоносных видов рака. Речь идет о поджелудочной железе.
Она вырабатывает важные ферменты и гормоны, которые необходимы для процесса пищеварения и регулирования уровня глюкозы в крови. При раке поджелудочной железы нарушаются ее функции, отражающиеся на состоянии здоровья человека. Выживаемость при данном виде онкологии составляет от 7 до 20%, важным аспектом является диагностирование на ранней стадии.

Симптомами развивающейся опухоли могут быть рвота и тошнота, которые все чаще повторяются. Из-за роста раковых клеток в меньшей степени начинают вырабатываться ферменты, расщепляющие жир, что способствует возникновению неприятных ощущений в животе. Пожелтение кожи и белков глаз также может быть первым признаком недуга. Это происходит по причине блокировки общего желточного протока в головке железы, что усложняет отток желчи.

Здоровому человеку, который внезапно сталкивается с диагнозом диабет, стоит пройти обследование на предмет рака. Причина появления онкологии заключается в недостаточной выработке железой инсулина. При резкой потере веса также стоит обратить внимание на здоровье, ведь это может быть сигналом развивающегося рака. Дело в том, что поджелудочная железа, пораженная онкоклетками, не вырабатывает необходимого количества ферментов. К последнему признаку онкологи отнесли боль в животе. Если человек испытывает простреливающие болевые ощущения, которые отдают в спину и длятся несколько недель, то посещение врача обязательно. Медики напоминают, что рост опухоли может давить на соседние органы, что вызывает дискомфорт и боль.

Источник: profile.ru



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