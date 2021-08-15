 

«Роскосмос» решил не обвинять астронавта NASA в повреждении МКС

15.08.2021, 16:26, Разное
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В одном из отсеков корабля «Союз МС-09» было обнаружено отверстие со следами сверления. Возникли подозрения на причастие человека к этому.
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал на своей странице в Twitter, что он даже не думает обвинять кого-то с целью сохранения взаимовыгодных партнерских отношений с США.

США, в свою очередь, считают, что подозрения, павшие на астронавта Серену Ауньон-Чэнселлор, полностью не обоснованы. Небольшое отверстие, обнаруженное в 2019 году, со следами маленьких опилков вряд ли можно считать делом рук одного из астронавтов.

Дмитрий Рогозин поддерживает мысль о том, что СМИ слишком превышают значимость данного инцидента.

Источник: russian.rt.com



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