«Роскосмос» решил не обвинять астронавта NASA в повреждении МКС
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В одном из отсеков корабля «Союз МС-09» было обнаружено отверстие со следами сверления. Возникли подозрения на причастие человека к этому.
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал на своей странице в Twitter, что он даже не думает обвинять кого-то с целью сохранения взаимовыгодных партнерских отношений с США.
США, в свою очередь, считают, что подозрения, павшие на астронавта Серену Ауньон-Чэнселлор, полностью не обоснованы. Небольшое отверстие, обнаруженное в 2019 году, со следами маленьких опилков вряд ли можно считать делом рук одного из астронавтов.
Дмитрий Рогозин поддерживает мысль о том, что СМИ слишком превышают значимость данного инцидента.
Источник: russian.rt.com
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