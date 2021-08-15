Режиссер второго «Тора» Алан Тейлор потерял желание снимать фильмы

Алан Тейлор, который режиссировал продолжение «Тора», пояснил о том, что волны негатива со стороны зрителей касательно его работ воспринимаются им слишком близко. Столкнувшись с огромным количеством замечаний со стороны критиков, режиссёр потерял желание заниматься картинами далее.

Также Алан Тейлор заявил о полной потере энтузиазма к данной работе и об отсутствии удовольствия. Ему приходилось снова искать мотивацию и вдохновение. Два провальных фильма подряд («Терминатор: Генезис» и «Тор 2») серьезно ударили по творческой натуре автора.

Снимая фильм про Тора, режиссер пошел против себя, взявшись за неподходящую ему работу. Исходя из слов Алана Тейлора, труд над некоторыми сериалами, например – «Клан Сопрано», гораздо лучше вписывается в его представления.

Также режиссер пояснил о том, что в его работу над «Тором» было внесено множество изменений, с которыми он не согласен. По его данным, в изначальном сюжете, кроме мелких отличий, также присутствовали отличия более глобальные, касательно смертей и сюжетных поворотов. Алан Тейлор заверяет, что его версия не вызвала бы такой волны недовольств.

Источник: yandex.ru