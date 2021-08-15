 

Власти Люксембурга отказали телеканалу RT в лицензии на вещание

15.08.2021, 15:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМедиарегулятор Люксембурга отказал российскому телеканалу RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны, причиной послужило несоответствие телеканала техническим критериям, информирует AFP со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Люксембурга.

«Так как офис вещателя находится в Германии, где работает значительная часть сотрудников, задействованных в производстве аудиовизуального контента, [телеканал] RT DE должен находиться под юрисдикцией Федеративной Республики Германия», – приводит сообщение ТАСС.

Сообщается, что в июне СМИ подало заявку на получение лицензии на телевизионное спутниковое вещание на территории Люксембурга. По данным AFP, это было сделано, чтобы обойти запрет со стороны законодательства ФРГ на выдачу лицензий на вещание иностранным государственным телеканалам.

«Власти Люксембурга обладают определенной свободой действий, чтобы отклонить запрос. Они посчитали, что территориально [телеканал] не соответствует той степени [оснащенности], которой обладает представительство RT в Берлине», – сообщил агентству глава люксембургского медиарегулятора Тьерри Ошайт.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ – Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей), обвинив его в нарушении принципа беспристрастности.



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