 

Афганские военные пообещали обеспечить безопасность Кабула

15.08.2021, 15:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАфганские военные обещают обеспечить безопасность Кабула и защитить город, написал генерал Бисмилла Хан Мохаммади в Twitter.

«Я от имени сил обороны и безопасности Афганистана уверяю всех вас, что безопасность Кабула обеспечена. Ваши силы обороны и безопасности выполняют свои обязательства по обороне Кабула. Международные силы готовы оказывать любое сотрудничество силам обороны и безопасности»,к – приводит его слова РИА «Новости».

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия. 

Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.



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