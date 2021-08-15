Россия призвала Совбез ООН к экстренному заседанию по Афганистану

Россия и партнеры работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, сообщил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Мы этим занимаемся. Коллеги этим плотно занимаются», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, встреча будет собрана, «но это уже не изменит ситуацию: раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать».

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил ТАСС, что ситуация в Афганистане требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН.

«Ситуация в самом Афганистане, на мой взгляд, требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН. Важно не допустить новой гуманитарной катастрофы и усиления угрозы безопасности в регионе», – сказал он.

Также Слуцкий добавил, что «для РФ здесь ключевым вопросом остается общая безопасность», поскольку нельзя допустить приближения террористов к границам РФ и границам ее партнеров в рамках ОДКБ.

По мнению депутата, «все происходящее сегодня, к сожалению, стало следствием безответственной политики США и их союзников, которые за столько лет нахождения американских войск в Афганистане не смогли помочь его официальным властям обеспечить контроль на всей территории страны и добиться политического урегулирования».

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.

Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.