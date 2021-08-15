 

Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео

15.08.2021, 15:34, Новости дня
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“Дикие детки становятся еще более дикими”, – прокомментировали свое выступление артисты.

На одном из опубликованных видео солист группы Дамиано Давид решил прыгнуть в толпу фанатов, однако те его не удержали.

“Дамиано так сильно верил в эту толпу”, – прокомментировал курьез подписчик piaakrajnc.

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Публикация от Ma * neskin (@maneskinofficial)

Контекст:

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Создана была в 2016 году.

Всемирную популярность группа Måneskin получила после того, как коллектив занял первое место на “Евровидении 2021”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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