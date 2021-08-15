В “Укрзалізниці” рассказали, когда получат вагоны крюковского завода

Первые два вагона “Укрзалізниця” получит до 24 августа этого года, их покажут на выставке, которая пройдет 27 августа на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

“В следующем году мы должны получить от завода всю партию вагонов. А в этом году нам будет поставлено как минимум 10 единиц”, – уточнил Александр Камышин.

По его словам, “Укрзалізниця” перечислила заводу авансовый платеж.

“Предприятие должно поставить “Укрзалізниці” 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда”, – уточнили в релизе.

Вагоны Крюковского вагоностроительного завода оборудованы адаптивной системой кондиционирования, розетками USB, системой видеонаблюдения.

В пресс-службе “Укрзалізниці” напомнили, что в 2021 году в бюджете Украины предусмотрено 3 млрд грн на обновление подвижного состава для пассажирских перевозок.

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Бывший глава правления “Укрзалізниці” Владимир Жмак в декабре 2020 года говорил в интервью “Минтрансу”, что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.

“Укрзалізниця” завершила переговоры с руководством Крюковского вагоностроительного завода о поставке 100 новых пассажирских вагонов. Об этом 19 июня 2021 года сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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