СБУ вызвала на допрос по Харьковским соглашениям Хорошковского, Цушко, Литвина и ряд нардепов

Уголовное производство, в рамках которого пройдут допросы, открыто по статье о государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

16 августа на допрос ждут нардепа Юрия Бойко (ОПЗЖ), экс-главу СБУ Валерия Хорошковского, экс-министра внутренних дел Василия Цушко, а также экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина и его брата Николая Литвина, который возглавлял Госпогранслужбу.

На следующий день вызваны нардепы Виталий Борт (ОПЗЖ) и Дмитрий Шпенов (внефракционный). На 18 августа – бывший глава таможни Игорь Калетник и экс-нардеп Юлия Ковалева.

На 20 августа СБУ вызывает экс-министра транспорта и связи Константина Ефименко и бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, на 26 августа – бывшего министра финансов Федора Ярошенко.

В июле СБУ также вызывала пять народных депутатов, в том числе Бойко, на допросы по этому делу.

Контекст:

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

12 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о прекращении действия Харьковских соглашений. Документ предлагает прекратить действие соглашений и известить об этом Россию. Правительство и Министерство иностранных дел должны сообщить России о денонсации документа.

МИД Украины считает нецелесообразной денонсацию Харьковских соглашений, так как их нарушение со стороны России дает Киеву дополнительные аргументы для привлечения Москвы к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма.

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