 

“Мамина копия”, “Красотки”. Ребрик поделилась теплым фото с дочерью

15.08.2021, 15:34, Новости дня
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“Чемоданы собраны! Модная одежда – выглажена, украшения, как видите, уже на ребенке! Диана едет на 10 дней в спортивный лагерь. Уххххх, как же я волнуюсь! Как вы детей отпускаете в лагеря?!?! Я просто с замиранием сердца”, – написала она.

Ребрик добавила, что ее дочь едет на 10 дней в спортивный лагерь в Карпатах.

“Диана лагеря обожает, считала дни до поездки! Удивляюсь, какая у меня уже взрослая дочь! Сама собрала чемоданы – я только их проверила и приложила необходимо и забрала лишнее (например, нашла там свою косметику). Кстати, очень грамотно собралась – я прям в шоке была! И меняющуюся карпатской погоду учла, и несколько купальников взяла, и даже банный халат! Все это так радует, но как подумаю, что она там без родителей… Все равно волнуюсь”, – добавила она.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

“Очень похожи. Вы красотки”, – написала alladenisova0102.

“Мамина копия! Красавицы”, – добавила nastyaevpak77.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале “Украина”. Оно называется “Ранок з Україною”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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