 

После запуска рынка земли в Украине зарегистрировали более 6,5 тыс. сделок – Шмыгаль

15.08.2021, 15:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6500. Каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей и все большее количество заключенных сделок свидетельствует, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан”, – отметили премьер.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/398216311745578

За первый месяц запуска рынка земли в Украине не увидели ажиотажа. За 30 дней с момента запуска рынка земли в стране заключили 2901 сделку на сумму 210 млн грн, сообщил 30 июля министр аграрной политики Роман Лещенко.

“То есть лишь один из 2 тыс. владельцев земли распорядился ею: продал или подарил”, – отметил Лещенко.

По его словам, средняя цена за один гектар земли составляла 40 тыс. грн.

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявлял Лещенко.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

По информации Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.05 / В СБУ заявили, что Порошенко не явился на допрос по “делу Козака – Медведчука”

10.04 / Мнения: Эрдоган показал себя настоящим султаном

03.06 / Белоруссия объяснила задачи сопровождавшего борт Ryanair истребителя

09.04 / Грузовик с ракетами для «Панциря» перевернулся под Белградом

21.11 / SpaceX с помощью Falcon 9 запустила на орбиту спутник для изучения океана

24.08 / В мире: Зачем автомат президенту Белоруссии

13.08 / США обвинили Иран в захвате судна в международных водах

31.12 / Дело Злочевского. Офис генпрокурора Украины ответил на заявление НАБУ о давлении

24.07 / Полиция начала расследование из-за розовых луж с неизвестным веществом в поле под Ровно

22.07 / Академик РАН усомнился в окончании распространения коронавируса к Новому году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика