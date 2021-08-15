Ученые описали самого большого австралийского ящера

Ученые из австралийского университета в Квинсленде провели иследование многомилионной фауны. В результате было представлено более подробное описание внешнего вида самого крупного летающего динозавра из существовавших ранее на территории данного материка.

Археологическая экспедиция, которую возглавлял палеонтолог-любитель Лен Шоу, в 2011 году нашла остатки костей древних животных, за исследования которых не так давно взялись более профессионально. Существо, которое было названо птерозавром, нашли возле Ричморда. В название животного на языке коренных жителей Австралии включили фамилию его открывателя.

Специалист, возглавляющий лабораторию по изучению динозавров университета Квинсленда Тим Ричардс, описал птерозавра как большую ящерицу с длинным остроконечным клювом, большими 7-ми метровыми крыльями как у птеродактиля и тонкой шеей, прикрепленной к узкому туловищу. В определенную эпоху данный вид был весьма многочисленным и распространялся по всем уголкам света.

В данном регионе Австралии было найдено целых 3 разновидности птерозавров с общими чертами аэродинамического построения тела.

Источник: www.interfax.ru