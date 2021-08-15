Израильские ученые сумели продлить жизнь мышей более чем на 40%
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Научные сотрудники Европейского университета Иерусалима разработали метод, как увеличить продолжительность жизни мышей. Итоги проделанной работы опубликовали в зарубежном издании Science.
В ходе эксперимента выяснилось, что низкий уровень белка VEGF стал причиной перебоев в функционировании сердечно-сосудистой системы, а это отвечает за процессы старения. Учеными был обнаружен молекулярный состав, который в силу возраста воздействует на активность белка. Запустив передачу сигнала VEGF, было стабилизировано кровообращение и увеличены жизни питомцев.
Получив желаемый результат на мышах, сотрудники смогли установить, на сколько продлилась их жизнь – у самок на 48%, у самцов – на 39%.
Специалисты считают, что их метод приведёт к увеличению продолжительности жизни не только млекопитающих, но и человека.
Источник: fbm.ru
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