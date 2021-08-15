 

В Мексике археологи обнаружили букеты цветов возрастом 1800 лет

15.08.2021, 15:32, Разное
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Команда археологов пояснила о находке древних букетов цветов, которые обнаружили в разрушенном городе Теотиуакан. Предположительно, возраст растений достиг 1800 лет.
В ходе исследования группа ученых обнаружила букеты цветов в туннеле под пирамидой, на глубине в 18 метров. Выяснилось, что местное население собирало растения 1800 лет назад. По предположениям, их использовали в качестве дара богу Кецалькоатлю, который ассоциировался народом с кукурузой.

Археологи исследовательского центра определили, что стебли находятся в отличном состоянии, как и древние шнурки из хлопковой материи. Анализ находки даст возможность специалистам понять таинство ритуалов, которые проводились древними народами в честь богов. Кроме того, ученым выпала уникальная возможность узнать о растительности на Земле в начале первого тысячелетия.

Источник: anonsens.ru



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