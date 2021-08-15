 

Российским чиновникам будут “вшивать торпеду”, вызывающую чувство отвращения при получении взятки

15.08.2021, 15:31, Разное
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По заказу Минздрава ученые из Сколково разработали уникальную технологию, позволяющую бороться с коррупцией в эшелонах власти. Изобретение представляет собой капсулу, которая, попадая в организм, вызывает неприятные ощущения при попытке получения взятки.

Руководитель коллектива разработчиков Николай Носовский рассказал журналистам, что в первой стадии тестирования приняли участие работники ГИБДД Ставрополья. В соответствии с общепринятой научной методикой, полицейских разделили на две равные группы: одна половина испытуемых получила капсулы с настоящим препаратом, другая — с плацебо.

Специально нанятые люди разъезжали по дорогам региона, регулярно нарушая правила. Вступив контакт с полицейскими, водители пытались «договориться» на месте без составления протокола.

«Представители плацебо-группы брали взятки в привычном для себя стиле, практически не проявляя эмоций», — сообщил автор методики.

«Совсем по-другому вели себя полицейские с настоящей капсулой. Уже при фразе «может договоримся» у большинства из них было замечено значительное ухудшение настроения. Некоторые предлагали уменьшить размер взятки, а 5% вообще отказались брать деньги и оформили протокол», – добавил учёный.

Руководитель разработчиков уточнил, что 200 млн. рублей, полученных сотрудниками ГИБДД, были выделены из исследовательского бюджета Минздрава.

Носовский рассказал также о подготовке следующей фазы тестирования, в которой примут участие депутаты Госдумы и региональные губернаторы. Для финансирования этой стадии исследований в бюджете зарезервированы дополнительные 2 млрд. рублей.

Итоговые результаты обоих фаз тестирования ученые планируют опубликовать в медицинском журнале Lancet.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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