Талибы объявили о штатном режиме работы аэропорта Кабула

Аэропорт Кабула будет работать в штатном режиме, заявили представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщил пакистанский телеканал «Джео-ТВ».

Талибы также заявили, что служащие афганских вооруженных сил смогут разойтись по домам, если они того пожелают. Боевикам приказано не праздновать победу стрельбой в воздух, передает ТАСС.

Представители талибов заявили, что все желающие могут покинуть Кабул. Иностранцы также могут воспользоваться аэропортом столицы. Те, кто захочет остаться, должны должны зарегистрировать свое присутствие у представителей движения.

В аэропорту Кабула находятся несколько высокопоставленных чиновников Афганистана, включая советников президента страны Ашрафа Гани, сообщил телеканал CNN. Пункт их назначения не уточняется.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.

Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.