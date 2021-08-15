 

СМИ: Представитель «Талибана» призвал президента Гани к сотрудничеству

15.08.2021, 14:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредставитель движения «Талибан» (запрещено в России) заявил, что призывает президента Афганистана Ашрафа Гани к сотрудничеству.

Представитель талибов также призывает к сотрудничеству других лидеров, информирует РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия. 

Ранее силы террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / Вертолет с президентом Колумбии подвергся обстрелу

30.01 / Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова

24.07 / Генконсул Греции пояснил требования к оформлению виз россиянам

06.10 / Экономист объяснила повышение потребительской уверенности россиян

14.10 / Вывод войск США из Афганистана под угрозой – ястребы в Пентагоне сопротивляются Трампу

11.08 / Белорусская оппозиция будет требовать признания Тихановской президентом

14.04 / Иностранные участники «Лидеров России» смогут получить гражданство России

13.08 / В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

28.07 / Соперница Лукашенко сказала, чей Крым

03.08 / Волонтеры «Чистой Арктики» приступили к работам по очистке территории на Таймыре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика