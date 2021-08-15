 

Умер чемпион мира и Европы по футболу Герд Мюллер

15.08.2021, 14:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЛегендарный футболист, чемпион мира и Европы по футболу немец Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет, сообщается на сайте мюнхенской «Баварии».

«Известие о смерти Герда Мюллера глубоко тронуло всех нас. Он – одна из величайших легенд в истории «Баварии», его достижения не имеют себе равных по сей день и навсегда останутся частью великой истории «Баварии» и всего немецкого футбола. Как игрок и как личность Герд Мюллер, как никто другой, поддерживал «Баварию» и ее развитие до одного из лучших клубов мира. Герд навсегда останется в наших сердцах», – цитирует РИА «Новости» заявление генерального директора немецкого клуба Оливера Кана.

На клубном уровне Мюллер выступал за «ТСВ 1861 Нердлинген», «Баварию» и американский «Форт-Лодердейд Страйкерс». Немец является лучшим бомбардиром в истории бундеслиги с 365 голами и «Баварии» (566 мячей в 607 матчах). За сборную ФРГ он забил 68 голов в 62 встречах, становился лучшим бомбардиром мировых и европейских первенств. В 1970 год Мюллер стал обладателем «Золотого мяча».

Мюллер в составе сборной ФРГ Мюллер выиграл чемпионат мира-1974 и чемпионат Европы-1972. Вместе с «Баварией» он трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов и четырежды в чемпионате Германии.



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