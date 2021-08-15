“Очень тяжелый день”. Умер отец Виталия Козловского

“У меня сегодня очень тяжелый день – ушел из жизни мой лучший папа в мире Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947–15.08.2021). Пишу не для сострадания, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия или просто посмотрите на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя”, – написал он.

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Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

В комментариях к посту звезды фанаты певца соболезнуют его потере и высказывают слова поддержки.

“Витась, держись. Наши соболезнования”, – написала Алина Гросу.

“Господи, Виталичек… Какая грустная новость… Глубокие соболезнования”, – добавила телеведущая Ольга Сумская.

“Как??? Держись, невероятный отец. Обожаю его, светлая память”, – прокомментировала Светлана Тарабарова.

Контекст:

Козловский родился в 1985 году во Львове. С 2002 года выступал в составе балета украинской певицы Русланы. В октябре этого же года победил в одной из программ “Караоке на Майдане”, став участником, а затем и победителем проекта “Шанс”.

В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. С сентября 2020 года преподает в Киевской академии эстрадного и циркового искусств.

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