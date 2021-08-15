 

В Днепре произошел взрыв в доме, погибло два человека

15.08.2021, 14:40, Новости дня
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Сообщение о взрыве на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта поступило сегодня в 8.30.

“В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире. По предварительной информации, в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси”, – проинформировали в полиции.

Открыты уголовные производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (убийство) с примечанием “несчастный случай” и по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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