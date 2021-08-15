В результате ДТП с автобусом в Венгрии восемь человек погибли, 48 пострадали

Еще 48 человек пострадали, в том числе двое детей. Восемь пострадавших получили серьезные травмы. Среди погибших – водитель автобуса. 14 пассажиров из автобуса вытащили спасатели, остальные выбрались самостоятельно. Туристический автобус вез домой венгерских туристов, отдыхавших в Хорватии. Он врезался в столб путепровода, перевернулся и слетел в кювет.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”