В результате ДТП с автобусом в Венгрии восемь человек погибли, 48 пострадали
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Еще 48 человек пострадали, в том числе двое детей. Восемь пострадавших получили серьезные травмы. Среди погибших – водитель автобуса.
14 пассажиров из автобуса вытащили спасатели, остальные выбрались самостоятельно.
Туристический автобус вез домой венгерских туристов, отдыхавших в Хорватии. Он врезался в столб путепровода, перевернулся и слетел в кювет.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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