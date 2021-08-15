 

В результате ДТП с автобусом в Венгрии восемь человек погибли, 48 пострадали

15.08.2021, 14:40, Новости дня
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Еще 48 человек пострадали, в том числе двое детей. Восемь пострадавших получили серьезные травмы. Среди погибших – водитель автобуса. 

14 пассажиров из автобуса вытащили спасатели, остальные выбрались самостоятельно.

Туристический автобус вез домой венгерских туристов, отдыхавших в Хорватии. Он врезался в столб путепровода, перевернулся и слетел в кювет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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