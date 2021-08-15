 

63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров

15.08.2021, 14:40, Новости дня
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“Мой день был американскими горками сквозь рай и ад. Я решила радоваться тому, что узнала, и тем, с кем связана”, – подписала она фото.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

“Все еще великолепна”, – прокомментировал снимок colironhorse.

“Все еще прекрасна после стольких лет. Оставайтесь счастливой”, – добавил soretirejacob.

Контекст:

Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года в Пенсильвании. Она поступила в институт, но вскоре бросила его, переехала в Европу, где занялась модельной карьерой.

В 1980-м она дебютировала в кино, снявшись в эпизодической роли у Вуди Аллена в фильме “Воспоминания о звездной пыли”. 12 лет спустя Стоун стала всемирно известной благодаря съемкам в триллере режиссера Пола Верховена “Основной инстинкт”.

В середине 1990-х актриса номинировалась на премии “Золотой глобус” и “Оскар” в категории “Лучшая женская роль” за фильм Мартина Скорсезе “Казино”.

Актриса была замужем дважды. Ее первый супруг – продюсер Майкл Гринбург. Они прожили вместе около года и расстались в 1990 году. В 1998 году Стоун вышла замуж за вице-президента и редактора газеты San Francisco Chronicl Фила Бронштейна. В 2004 году пара официально оформила развод.

Сейчас актриса живет вместе с тремя усыновленными детьми и своей матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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