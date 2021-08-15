Диетолог рассказала, как привычные продукты подрывают бюджет

Врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ Анна Кривошеева рассказала, как покупка привычных продуктов подрывает бюджет. По словам специалиста, треть купленной еды и товаров оказываются в мусорном баке, то есть, средства были потрачены напрасно.

Главным фактором, когда человек покупает ненужную еду, становится поход в магазин на голодный желудок. Также немаловажную роль в желании купить тот или иной товар играет реклама. Призывы сэкономить при приобретении двух товаров по цене одного в большинстве случаев обернутся отправкой половины еды в утиль из-за окончания срока годности и невозможности употребить его.

Также покупка полуфабрикатов, различных порционных каш, питательных батончиков, чипсов и сухариков может обернуться серьезными проблемами для здоровья, что отразится на бюджете. Зачастую покупатели приобретают редкие специи, но использовав их один раз, забывают о них. Важно правильно хранить продукты питания, что тоже отражается на их сроке годности и возможности что-либо из них приготовить.

В последнее время диетологи наблюдают тенденцию, когда в семьях готовят большие порции, то есть, после употребления остается еще еда, которую редко употребляют на следующий день, отправляя содержимое тарелки в мусорное ведро. Аналогичная ситуация происходит и с редкими и экзотическими продуктами. Они стоят намного дороже, но если товар не придется по вкусу, его ждет участь оказаться в мусорном баке.

Чтобы исключить ненужные и напрасные траты, следует составить план питания. Продукты стоит покупать по мере необходимости, а скоропортящиеся товары не нужно брать про запас. Также стоит учитывать возможность обеда или ужина в кафе или ресторане, когда домашняя еда окажется ненужной. Что касается похода в магазин, то нужно составить список необходимых продуктов и перед выходом съесть порцию сытного блюда.

Источник: 1prime.ru