Устинова и Бекмамбетов разработают сериал для Netflix

Американская развлекательная компания Netflix планирует сотрудничество с режиссером Тимуром Бекмамбетовым и писательницей Татьяной Устиновой. Стриминг-платформа совместно с отечественными знаменитостями приступит к сьемкам фильма, а вскоре и сериала.

Писательница призналась, что шоу находится на стадии разработки, поэтому о его выходе говорить слишком рано. В текущий момент между руководством компании и Устиновой ведутся активные переговоры касательно сюжета.

В случае одобрения сотрудничества запуск экшен-шоу положат на Бекмамбетова, который займет место режиссера. Работа над сценарием достанется Устиновой. Подобный проект станет для нее новым опытом в карьере.

Важно уточнить, студия готовится к запуску сразу нескольких проектов. Например, зрители смогут обозревать драмы по сюжету пьесы «Ромео и Джульетта». Съемки шоу пройдут в Вероне.

Источник: fbm.ru