Поставки Xiaomi Mi Mix 4 временно остановлены из-за нехватки микросхем

Xiaomi временно прекращает выпуск новой версии смартфона Xiaomi Mi Mix 4. Компании препятствует проблема, связанная с неудовлетворением потребности в количестве составляющих гаджетов.

Один из высших руководителей и вице-президент корпорации Лю Вейбинг заявил, что необходимые микросхемы, которые являются важными комплектующими процессора, на данный момент в дефиците. Кроме них, также невозможно обеспечить компанию корпусами для телефонов в нужном количестве.

Первая партия продукции, которая находилась на складе, на данный момент полностью распродана. Поэтому приобрести новую модель пока что невозможно.

Следующие партии, по словам Лю Вейбинга, которые будут доступны во второй половине августа, также не смогут покрыть всего спроса и скорее всего продержатся в наличии не намного дольше.

На данный момент компания находится на 3 строчке рейтинга в данной нише, уступая лишь известным брендам по типу Sumsung. Руководство не должно допустить, чтобы данный инцидент как-то отразился на репутации компании, ведь ее позиции только начали серьезно укрепляться.

Источник: fbm.ru