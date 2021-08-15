 

Назван глава переходной администрации Афганистана

15.08.2021, 14:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЭкс-министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране, сообщил телеканал «Аль-Арабия».

По информации телеканала, которую он получил из дипломатических источников, экс-глава афганского МВД, бывший посол Афганистана в Германии Джалали «избран главой переходного правительства Афганистана», информирует ТАСС.

Сообщается, что Джалали «принял на себя обязанности главы временной администрации» Афганистана.

Пакистанский телеканал «Джео-ТВ» отмечает, что глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла выступает в качестве посредника на переговорах между представителями движения «Талибан» (запрещено в России) и властями в Кабуле.

Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает, что самолет президента Афганистана Ашрафа Гани готовится к его эвакуации из Кабула. Тем временем лидер политического крыла движения «Талибан» мулла Абдель Гани Барадар готовится прибыть в Афганистан из Дохи.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия. 

Ранее силы террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.



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