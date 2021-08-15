 

Сотни заключенных сбежали из тюрьмы в Афганистане

15.08.2021, 14:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИз главной тюрьмы в столице афганской провинции Парван, городе Чарикара, сбежали сотни заключенных, сообщило агентство Пажвак со ссылкой на полицию.

По словам главы местной полиции Абдула Рауфа Урузгани заключенные сбежали в связи с халатностью начальника тюрьмы. По данным одного из источников агентства, заключенные устроили бунт в тюрьме, после чего были выпущены правительством на свободу, передает ТАСС.

В тюрьме содержалось около 600 заключенных, в том числе представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). После побега служба безопасности тюрьмы открыла огонь.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия. 

Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.



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