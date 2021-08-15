Талибы взяли под контроль афганскую авиабазу Баграм

Движение «Талибан» (запрещено в России) взяло под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван).

Авиабазу Баграм использовали советские войска в ходе Афганской войны (1979-1989), а с 2001 года после вторжения США – американские военные, информирует РИА «Новости».

Как сообщил телеканал «Аль-Арабия», они также захватили находящуюся в городе Баграм тюрьму, где содержатся порядка 5 тыс. заключенных, и отпустили своих сторонников.

Ранее из главной тюрьмы в столице афганской провинции Парван, городе Чарикара, сбежали сотни заключенных.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.

Ранее силы террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.