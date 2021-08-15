 

Талибы взяли под контроль афганскую авиабазу Баграм

15.08.2021, 14:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДвижение «Талибан» (запрещено в России) взяло под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван).

Авиабазу Баграм использовали советские войска в ходе Афганской войны (1979-1989), а с 2001 года после вторжения США – американские военные, информирует РИА «Новости».

Как сообщил телеканал «Аль-Арабия», они также захватили находящуюся в городе Баграм тюрьму, где содержатся порядка 5 тыс. заключенных, и отпустили своих сторонников.

Ранее из главной тюрьмы в столице афганской провинции Парван, городе Чарикара, сбежали сотни заключенных.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия. 

Ранее силы террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.12 / Интервью Бацман с Венедиктовым. Где и когда смотреть

25.10 / “Последний день ультиматума”. В центре Минска собрались тысячи протестующих, резиденцию Лукашенко охраняют БТР

04.04 / Сына крупнейшего красноярского застройщика задержали в Краснодаре

20.01 / Госдеп США может ввести новые санкции против “Северного потока – 2”, чтобы закрыть дорогу “агрессивным действиям России”

26.05 / «Хезболла» объявила о похоронах «сделки века» Трампа

01.04 / Вести – нет врачей и лекарств — жители Киева часами ждут приезда скорой помощи

06.08 / Лукашенко назвал Путина старшим братом

28.02 / Мнение: Кто займет место Дональда Трампа?

27.07 / В РФ решили приравнять к наркотикам 11 новых веществ

11.11 / В крымских СМИ уменьшилось количество материалов об Украине – исследование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика