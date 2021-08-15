 

Австралийский табак помогает очищать поля от насекомых-паразитов

15.08.2021, 13:52, Новости дня
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Открытие сделали ученые из австралийского университета Кертина. Они обнаружили ранее неизвестный дикорастущий табак, который без преувеличения можно назвать убийцей насекомых.

Вообще-то табак часто используют для борьбы с вредителями. Особенно популярен он среди дачников-огородников. Однако, в данном случае, речь идет о разновидности данного растения, обладающего уникальными качествами.

Дикорастущий на территории Австралии табак не просто отпугивает насекомых своим запахом. На его листьях выделяется липкое ядовитое вещество. Таким образом, попадая на лист табака, насекомое сразу же погибает. Ученые считают, что даже высаженные меж грядок такие растения даже в небольшом количестве позволят защитить урожай.



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